أحمد نوار: الرئيس السادات كان جريئًا ولديه شخصية قوية

كتب- محمد عاطف:

قال الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يتمتع بشخصية قوية وكان جريئًا في قراراته.

وأضاف "نوار"- خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر "السادات بطل الحرب والسلام"، المنعقد مساء اليوم الاثنين بالمجلس الأعلى للثقافة: "كان قرار السادات بالذهاب إلى الكنيست مفاجئًا، وصفعة قوية للغرب".

وسرد الفنان التشكيلي- خلال حديثه- بعض المناورات التي كانت تقوم بها القوات المصرية خلال حرب أكتوبر.

يذكر أن الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الزعيم الراحل محمد أنور السادات يقام على مدار يومين 23 و24 ديسمبر الجاري، بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، والمجلس الأعلى للثقافة، حيث استضاف مسرح الأوبرا الكبير في الثامنة مساء الأحد، حفلاً بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.