نشوى مصطفى تشكر السيسي بحفل ذوي الإعاقة: "ربنا يرزقك برزقنا"

كتب- محمد جمعة:

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء اصطحابها لـ"أدهم" أحد أطفال ذوي الإعاقة في عرض الأزياء باحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وقالت مصطفى: "سيادة الرئيس بضعفائكم ترزقون وبضعفائكم تنصرون.. ربنا ينصرك ويرزقك برزقنا".

وشهد السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف" التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، تحت رعايته، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة "المنارة".