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فيديو- لفتة رومانسية من أحد شباب ذوي القدرات الخاصة لوفاء عامر

07:46 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
فيديو- لفتة رومانسية من أحد شباب ذوي القدرات الخاصة لوفاء عامر

وفاء عامر

كتب- محمد قاسم:

شهدت احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "قادرون باختلاف"، لفتة رومانسية من أحد شباب ذوي القدرات الخاصة للفنانة وفاء عامر خلال عرض الأزياء.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين بالدولة.

وركع الشاب على ركبته فور العرض، وقبل يد الفنانة مما دفعها فاحتضنته وسط تصفيق الحضور.

اليوم العالمي لذوي الإعاقة وفاء عامر السيسي مصطفى مدبولي ذوي الإعاقة

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