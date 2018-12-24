فيديو- لفتة رومانسية من أحد شباب ذوي القدرات الخاصة لوفاء عامر

كتب- محمد قاسم:

شهدت احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "قادرون باختلاف"، لفتة رومانسية من أحد شباب ذوي القدرات الخاصة للفنانة وفاء عامر خلال عرض الأزياء.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين بالدولة.

وركع الشاب على ركبته فور العرض، وقبل يد الفنانة مما دفعها فاحتضنته وسط تصفيق الحضور.