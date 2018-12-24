​السيسي: الدولة حريصة على تمكين ودمج ذوي الإعاقة في شتى مجالات الحياة

القاهرة- مصراوي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص الدولة على تكريم ذوى الاحتياجات الخاصة خاصة المتفوقين منهم، تكريسا لقيمة الاجتهاد والعمل الجاد وتعبيرًا صادقًا عن إيمانًا بدوركم المهم فى بنتاء الولة العصرية الحديثة، وفق ما نتطلع إليه جميعا.

وتابع السيسي، خلال كلمته بحفل اليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة-، "أقول لكم إن المجتمع الذى يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوى الاحتياجات الخاصة، سيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة فى جميع المجالات".

وتابع السيسي: "أنه لمن دواعى الفخر والسرور أن نرى أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة يحققون العديد من النتائج المبهرة في مجالات متعددة، ما يثبت مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات.

وأضاف: "أؤكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل دعمهم وتمكينهم، من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم سواء من حيث العمل على تنمية مهارتهم وتوفير الخدمات لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتها، تأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالية وتطبيقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز".

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