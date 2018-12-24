أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

​السيسي: الدولة حريصة على تمكين ودمج ذوي الإعاقة في شتى مجالات الحياة

07:36 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
​السيسي: الدولة حريصة على تمكين ودمج ذوي الإعاقة في شتى مجالات الحياة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- مصراوي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص الدولة على تكريم ذوى الاحتياجات الخاصة خاصة المتفوقين منهم، تكريسا لقيمة الاجتهاد والعمل الجاد وتعبيرًا صادقًا عن إيمانًا بدوركم المهم فى بنتاء الولة العصرية الحديثة، وفق ما نتطلع إليه جميعا.

وتابع السيسي، خلال كلمته بحفل اليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة-، "أقول لكم إن المجتمع الذى يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوى الاحتياجات الخاصة، سيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة فى جميع المجالات".

وتابع السيسي: "أنه لمن دواعى الفخر والسرور أن نرى أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة يحققون العديد من النتائج المبهرة في مجالات متعددة، ما يثبت مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات.

وأضاف: "أؤكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل دعمهم وتمكينهم، من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم سواء من حيث العمل على تنمية مهارتهم وتوفير الخدمات لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتها، تأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالية وتطبيقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز".

 

?السيسي اليوم العالمي لذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة حفل تكريم تمكين ذوي الإعاقة

الخبر التالى:

فيديو- لفتة رومانسية من أحد شباب ذوي القدرات الخاصة لوفاء عامر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان