السيسي يوجه الحكومة بإعداد إحصاء شامل عن ذوي القدرات الخاصة

كتب – محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بإعداد بيان إحصائي شامل عن ذوى الاحتياجات الخاصة بمصر، يتضمن عددهم الفعلى ونوع الإعاقة ومجالات توفقهم، وأهم احتياجاتهم من الدولة.

وقال السيسي خلال احتفالية تكريم ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"، التي عقدت مساء الإثنين، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، على وسائل الإعلام المختلفة أن تعمل على زيادة الوعي بقضايا ذوي الإعاقة وتقديم خدمات إعلامية تناسبهم وتتسق مع طبيعة كل إعاقة، فضلا عن تسليط الضوء على الأحداث والفعاليات الخاصة بهم والنماذج الناجحة منهم.

وتابع السيسي: "هذه المناسبة دليل وتقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بكم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما تمتلكونه وتحققونه من إنجازات فى شتى المجالات".