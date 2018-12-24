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السيسي لـ"رجاء الجداوي": "هتفضلي طول عمرك شيك" والأخيرة ترد

05:49 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
السيسي لـ"رجاء الجداوي": "هتفضلي طول عمرك شيك" والأخيرة ترد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتبت-ياسمين محمد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للفنانة رجاء الجداوي، عقب انتهاء فقرة عرض الأزياء التي قدمتها، في إطار احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التي عقدت، اليوم الاثنين، بمركز المنارة للمؤتمرات، تحت عنوان "قادرون باختلاف".

وتوجه الرئيس السيسي بحديثه للفنانة رجاء الجداوي: "يا أستاذة رجاء، أنا بشكرك جدًأ جدًا، ربنا يديكي الصحة، هتفضلي طول عمرك شيك، أوعي تفتكري إني بقولك شيك بس ع اللبس، لا شيك في كل حاجة، ربنا يديم الصحة.

وتأثرت الجداوي بكلمة الرئيس، وعلقت باكية: "ده أعلى وسام النهارده متشكرة جدًا يافندم".

السيسي رجاء الجداوي عرض الأزياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة

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