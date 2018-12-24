"الصحة" تنظم المؤتمر الثالث للصيدلة الإكلينيكية.. غدًا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، عن تنظيمها صباح غداً الثلاثاء،المؤتمر الثالث للصيدلة الإكلينيكية وصيدلة المستشفيات، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعنوان "معاً لتحقيق أمانة وسلامة المريض"، في مقر المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس "الأمانة"، إن "المؤتمر" سيعرض المشروعات المركزية للتطوير الصيدلي، ومشروعات "الأمانة" في مجال الصيدلة الإكلينيكية.

وأضاف رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن تطبيق "الصيدلة الإكلينيكية" في مستشفيات "الأمانة"، أسهم في الحد من "الأخطاء الدوائية"، موضحاً أن استخدام الصيادلة الإكلينيكيين لـ"الأنظمة المتقدمة"، أسهم في تعميم الاستخدام الآمن للدواء في جميع المستشفيات.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه تم تنفيذ 37 مشروع لتطوير "الصيدلة الإكلينيكية" في "مستشفيات الأمانة"، بهدف تقليل فرص العدوى، والحد من استخدام المضادات الحيوية دون الحاجة لها، وتقليل فرص الأخطاء الدوائية، وتقليل متوسط إقامة المرضي بالمستشفيات دون الإخلال بمستوى الخدمة المقدمة لهم، علاوة على "ترشيد الإنفاق".

وأضاف "مجاهد"، أن "الصيدلة الإكلينيكية" وفرت 15 مليون جنيهاً لـ"مستشفيات الأمانة" منذ بدء تطبيقها قبل 5 سنوات، بإجمالي وفر يُناهز 3 مليون جنيهاً سنوياً.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك 29 مستشفى تابعة لـ"أمانة المراكز" يتواجد بها مراكز معلومات دوائية.

وأشار إلى أنه يتم توفير 5 مليون جنيهاً سنوياً بفضل تطبيق نظام السلامة المهنية وسلامة التحضيرات، حيث يوجد 44 كابينة حماية إحيائية بعدد 16 مستشفى، تقدم خدماتها لمرضي الأورام، وذلك عبر ضبط الجرعات، والتحضير الآمن للدواء.

وشدد "مجاهد"، على أن وزارة الصحة لا تتوانى عن تقديم الدعم لمشروعات التطوير لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.