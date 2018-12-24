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هنا شيحة وفلوكس يظهران بملابس الزفاف في حفل اليوم العالمي لذوي الإعاقة

05:38 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
هنا شيحة وفلوكس يظهران بملابس الزفاف في حفل اليوم العالمي لذوي الإعاقة

هنا شيحة وفلوكس

كتب- محمد قاسم:

شهدت احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "قادرون باختلاف"، احتفال الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة بملابس الزفاف.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس احتفل بعقد قرانه في أكتوبر الماضي، على الفنانة هنا شيحة.

وأقيم حفل عقد القران في منزل والد هنا شيحة، واقتصر على أهل العروسين فقط في مقدمتهم شقيقات "هنا" الثلاث وهن "مايا ورشا وحلا".

وظهرت هنا خلال الحفل بأكثر من زي، وكان الأول عبارة عن بلوزة بيضاء والذي حضرت به مراسم عقد القران، بينما ارتدت فستاناً اَخر بعد انتهاء هذه المراسم.

ذوي الإعاقة السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء هنا شيحة

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