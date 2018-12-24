مجلس النواب يُقر قرض الصندوق الكويتي لمشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر

القاهرة- أ ش أ:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ (50) مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 يوليو 2018.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يعتبر من أهم مشروعات التنمية المستدامة التي ستخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين وتحمي البيئة من التلوث، إلى جانب إضافة رقعة زراعية وإنتاجية شرق قناة السويس، وخلق العديد من فرص العمل والتنمية في سيناء.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا.

ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم استخدام المياه المنتجة من المحطة لاستصلاح حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليًا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.​