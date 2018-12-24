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رئيس مجلس النواب يهنئ المصريين بأعياد الميلاد

04:54 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
رئيس مجلس النواب يهنئ المصريين بأعياد الميلاد

مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال

القاهرة- أ ش أ:

قدم رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

ووجه رئيس المجلس - خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين، التهنئة إلى المصريين بصفة عامة، و"الأخوة" الأقباط بصورة خاصة، بمناسبة حلول أعياد الميلاد، كما أعرب عن تهنئته للنواب المسيحيين بهذه المناسبة.

وفي ختام الجلسة، قرر الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد في الثالث عشر من يناير المقبل " 2019 ". ​

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