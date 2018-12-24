"التموين" تعلن آخر مستجدات إضافة المواليد الجُدد

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة تلقت طلبات إضافة لما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين مولود، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على تسجيل الطلبات من قبل وزارتي الإنتاج الحربي والتموين.

وأضاف مدكور- في تصريح لمصراوي- أنه عقب الانتهاء من تسجيل طلبات الإضافة سيتم العمل على إزالة التكرارت - أي الطلبات المكررة، نظرًا لتقدم بعض المواطنين من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي لإضافة المواليد عدة مرات عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، وعبر مكاتب التموين، \ما تسبب في ازدواجية الطلبات، وبناء عليه سيتم حذف كافة الطلبات المكررة وعمل قاعدة سليمة بلا تكرارات.

وتابع مستشار وزير التموين، أن الخطوة الثالثة عقب التسجيل وحذف التكرارات تتمثل في التأكد من عدم استفادة المواليد المراد إضافتهم من الدعم، على أن يتم إرسال كافة الطلبات - عقب ذلك - إلى هيئة الرقابة الإدارية للتأكد من توافر الاشتراطات المذكورة في التوجيه الوزاري رقم (19) لسنة (2018) والخاص بفتح باب إضافة المواليد الجدد، واثبات أحقية المتقدمين للإضافة لتتم الإضافة.