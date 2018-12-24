"التعليم" تعلن خريطة توزيع "التابلت" على طلاب "أولى ثانوي"

كتبت-ياسمين محمد:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خطة تسليم أجهزة "التابلت"، المقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى تركيب الشاشات التفاعلية بالفصول، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" على قناة "إكسترا نيوز".

وأوضح الوزير، أن الوزارة تسلمت بالفعل 416 ألف جهاز "تابلت" جرى تخرينها، وهناك 104 آلاف يجرى الإفراج عنها في المطار، كما تتسلم، اليوم الاثنين 12 ألف جهاز "تابلت" ليكون إجمالي ما تسلمته من شركة "سامسونج" 532 ألف جهاز.

وأضاف أن بدء توزيع الأجهزة بمحافظات القناة، الأسبوع المقبل؛ لأن عدد مدارسها أقل، وحتى تتمكن الوزارة تقييم التجربة بشكل مبدئي، ووضع خطة للتغلب على أي صعوبات تواجه التوزيع والتشغيل بباقي المحافظات.

وننشر خطة توزيع أجهزة "التابلت" وتركيب الشاشات التفاعلية بالمدارس:

- نهاية الأسبوع الجاري يكون بالمخازن 532 ألف جهاز.

- من المتوقع وصول 150 ألف جهاز في 31 ديسمبر المقبل.

- إجمالي عدد الأجهزة 713 ألفًا، بزيادة 5000 جهاز، عن الكمية المعلنة بـ"708" آلاف جهاز للدعم الفني.

- بدء توزيع الأجهزة على طلاب محافظات القناة بداية من الأسبوع المقبل، بواقع 18 ألف جهاز.

- توزيع الأجهزة على باقي الطلاب في شكل دفعات خلال شهري يناير وفبراير.

- انتهت وزارة الاتصالات من تركيب الشبكات الداخلية بـ1500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

- الانتهاء من توصيل الشبكات الداخلية بجميع المدارس في يناير 2019.

- تسلمت وزارة التربية والتعليم 3680 شاشة تفاعلية وسلمتها للمدارس وجاري تركيبها.

- من المتوقع وصول 4100 شاشة تفاعلية في 5 يناير المقبل.

- من المتوقع وصول 3220 شاشة في 5 فبراير المقبل.

- انتهاء تركيب الشاشات التفاعلية وتشغيلها في فبراير 2019.

وتطبق وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018- 2019، يبدأ بطلاب الصف الأول الثانوي، ويتمثل في إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة، بمعدل 4 امتحانات كل عام، وامتحانين كل فصل دراسي يحتسب للطالب الدرجة الأعلى منهما.

ونظرًا لبدء تطبيق النظام وعدم اعتياد الطلاب على نظام الامتحان الجديد الذي تعتمد أسئلته على الفهم وليس الحفظ، قررت وزارة التربية والتعليم، اعتبار الصف الأول الثانوي للعام الحالي، تجريبيًا، يشترط النجاح، ولا تدخل درجاته ضمن المجموع التراكمي للمرحلة، كما قررت عقد امتحانين تجريبيين لا يترتب عليهما النجاح والسقوط، يعقد أولهما في يناير المقبل، والثاني في مارس 2019، وذلك قبل عقد امتحانين آخرين نهاية الفصل الدراسي الثاني يحتسب للطلاب أعلاهما للانتقال للصف الثاني الثانوي.

وأكد الوزير، أن جميع طلاب الصف الأول الثانوي، يؤدون امتحان الفصل الدراسي الأول ورقيًا، سواء تسلموا "التابلت" أم لا؛ لتدريبهم أولًا على الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات التي تعتمد على الفهم، وبعد ذلك يجري تدريبهم على استخدام الأجهزة التكنولوجية وكيفية توظيفها في العملية التعليمية.