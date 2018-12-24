احتفالًا بمئوية مولده.. رئيس "النواب": السادات وهب حياته لخدمة وطنه

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مصر تحتفل اليوم الاثنين، بمئوية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي وهب حياته لخدمة وطنه وتولى زمام المسؤولية في فترة تاريخية من عمر الوطن وشديدة المرارة والصعوبة على مصر والأمة العربية، واستطاع بكل حكمة وحنكة أن يحول اليأس إلى أمل، ومرارة الهزيمة إلى نصر يفخر به كل مصر وعربي.

وتابع في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، "أعاد الحق المصري المغتصب، واسترد كرامة المصريين وطهر أرض مصر من دنس الاحتلال"، مضيفا: "السادات كان رجلًا عسكريًا من الطراز الفريد ورمزًا حيًا للوطنية والحيوبة لإدارة البلاد، وضع مصلحة مصر فوق أي مصلحة وتحدى كثيرًا من العقبات وتحمل الكثير من النقد من أجل أن يصل لهدف أسمى بأن تكون مصر آمنة على مستقبلها ومستقبل أبنائها في ظل سلام شامل".

وتوجه عبدالعال باسمه واسم نواب البرلمان، بالتحية والعرفان لروح الشهيد البطل الزعيم محمد أنور السادات، الذي استشهد على محراب الوطنية المصرية.