مستشار وزير النقل: توقيع عقد تنفيذ القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية

كتب- أحمد نجيب:

أعلن محمد عز، المستشار الإعلامي لوزير النقل، توقيع العقد الإطاري مع الصين لتنفيذ القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن القطار سيكون سطحيًا، يبدأ من محطة عدلي منصور مرورا بالعبور ثم الشروق ثم الروبيكي حتى يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مستشار وزير النقل، لمصراوي، الاثنين، أن سرعة القطار ستكون 120 كيلو مترًا في الساعة، منوها بأنه لن يكون هناك تقاطعات في هذا الخط .

وأوضح أنه جرى تعديل عدة قوانين بهدف أن يكون هناك مشاركة بين القطاع الخاص والدولة.