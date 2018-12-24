الآثار: 4 اكتشافات أثرية نتائج أعمال الموسم الأثري لبعثة جامعة شيكاغو بتل أدفو

القاهرة- أ ش أ:

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري إن البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة شيكاغو والعاملة بمنطقة تل أدفو الأثرية بأسوان، توصلت إلى عدد من الاكتشافات المهمة خلال موسمها الأثري.

وأوضح وزيري، في تصريح اليوم الاثنين، أن من بين تلك الاكتشافات جزء من عمود أسطواني الشكل من الحجر الجيري يرجع إلى بداية الدولة الحديثة "أسرة 18". يصل طوله إلى 165 سم وقطره 28.5 سم، نقش علية سطر من الكتابة الهيروغليفية لاسم الكاهن الأكبر للإله حورس " أمن ـ مس imm_ms".

وأضاف أن البعثة كشفت كذلك عن تمثال نصفي لسيدة مصنوع من الحجر الرملي بارتفاع 20 سم، وطول 10.6 سم، وعرض 7.8 سم، ويعود إلى عصر الأسرة 19.

من جانبه، قال عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن اكتشافات البعثة لهذا الموسم شملت أيضا تمثال و لوحة من عصر الأسرة الـ18، موضحا أن التمثال عبارة عن تمثال كامل لكاتب في وضع الجلوس من الديوريت الأسود عليه كتابة من الجهات الأربعة، ويبلغ ارتفاعه 23.4 سم، طوله 13.7 سم، عرضة 7.4 سم.

وأضاف أن اللوحة مصنوعة من الحجر الجيري علي شكل باب وهمي حفر في منتصفها شكل غائر لسيدة ورجل، وعلى البرواز كتابة بالخط الهيروغليفي، و يبلغ طولها 37.6 سم، والعرض 25.5 سم، والسمك 12.1 سم.