رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد

كتب- إسلام ضيف:

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، برقية تهنئة لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك بمناسبةِ عيد الميلاد المجيد.

وقال "زكي"، في برقيته: "غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن الطَّائفةِ الإنجيليَّةِ بمِصر، أبعثُ لغبطتكم وشعب الكنيسة الكاثوليكية في مصر بخالصِ التَّهاني القلبية بمناسبةِ عيد الميلاد المجيد، راجيًا منَ الله أن يجعل أيامكم كلها محبةً وعطاء، وأن يحفَظَكم ويحفظَ بلادَنا العزيزة مصر من كلِّ مكروهٍ".

وبعث رئيس الطائفة الإنجيلية ببرقيات تهنئة لكلٍّ من البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، والبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك، والبطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك أنطاكيا للسريان الكاثوليك، والبطريرك الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك، والبطريرك كريكور بطرس العشرون بطريرك الأرمن الكاثوليك.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية وعدة كنائس أخرى في مصر وحول العالم غدًا الثلاثاء، 25 ديسمبر، بمناسبةِ عيد الميلاد المجيد.