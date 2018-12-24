"إعلام النواب" ترفض تعديل قانون نقابة الإعلاميين

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، رفض اللجنة بالإجماع، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مقترح مشروع قانون تعديل قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، المقدم من النائب أسامة شرشر، الذي يهدف للسماح لقيادات اللجنة التأسيسة للنقابة، بالترشح في انتخابات النقابة.

وقال هيكل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن رفض اللجنة، جاء لحرصها على المساواه بين الجميع في انتخابات نقابة الإعلاميين، موضحا أن قانون نقابة الإعلامين، الذي أقره مجلس النواب، من قبل، حرصت خلاله اللجنة على ألا يكون من حق قيادات اللجنة التأسيسة التي تبدأ في تشكيل النقابة وضم الأعضاء إليها، الترشح في أول دورة انتخابية للنقابة، الأمر الذى اتبعته اللجنة أيضا في إعداد قانون نقابة الأثريين.

وأضاف هيكل، أن رئيس اللجنة التأسيسة لنقابة الإعلاميين، كان على علم ووعي بنصوص القانون التي تمنع ترشحه في أول انتخابات للنقابة، ورغم ذلك قبل منصب رئيس اللجنة التأسيسة، وبالتالي لا يوجد مبرر لطلبه حاليا بتعديل القانون من أجل مصلحة شخصية.

وحول مدى دستورية قانون نقابة الإعلاميين، في ذلك الأمر، أوضح رئيس اللجنة، أن قانون النقابة تم إقراره من البرلمان، بعد مراجعته بمجلس الدولة، وكذلك تم إصداره رسميا من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن من يريد الطعن عليه، فليتقدم.