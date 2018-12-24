"الآثار" تعرض نتائج أعمال بعثة جامعة "شيكاغو الأمريكية بتل "إدفو"

كتب يوسف عفيفي

أعلنت وزارة الآثار، توصل البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة شيكاغو والعاملة بمنطقة تل إدفو الأثرية للكشف عن جزء من عمود أسطواني الشكل من الحجر الجيري يرجع إلى بداية الدولة الحديثة " أسرة 18 ".

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن العمود يصل طوله إلى 165 سم وقطره 28.5 سم، نقش علية سطر من الكتابة الهيروغليفية لاسم الكاهن الأكبر للإله حورس " أمن ـ مس imm_ms "

وأضاف وزيري في بيان اليوم، أن البعثة كشفت عن تمثال نصفي لسيدة مصنوع من الحجر الرملي بارتفاع 20 سم، وطول 10.6 سم، وعرض 7.8 سم. ويعود إلى عصر الأسرة 19.

ومن جانبه قال عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن اكتشافات البعثة لهذا الموسم شملت أيضا تمثال ولوحة من عصر الأسرة ال 18 الأول عبارة عن تمثال كامل لكاتب في وضع الجلوس من الديوريت الأسود عليه كتابة من الجهات الأربعة، ويبلغ ارتفاعه 23.4 سم، طوله 13.7 سم، عرضة 7.4 سم.

وتابع سعيد، أما اللوحة فهي مصنوعة من الحجر الجيري على شكل باب وهمي حفر في منتصفها شكل غائر لسيدة ورجل، وعلى البرواز كتابة بالخط الهيروغليفي، يبلغ طولها 37.6 سم، والعرض 25.5 سم، والسمك 12.1 سم.