"إسكان النواب" تحذر من كارثة بيئية في الشرقية

كتب- أحمد علي:

حذرت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النائب عن دائرة أبوكبير بمحافظة الشرقية، من وقوع كارثة بيئية لسكان المحافظة؛ بسبب تهالك محطة الصرف الصحي بقرية هربيط والتي تخدم عدة قرى في نطاق الدائرة.

وقالت "سالم"، خلال اجتماع لجنة الإسكان، برئاسة النائب محمد الحصى؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة لمشكلات الصرف الصحي، إن المحطة تم إنشاؤها عام 2008، وأصبحت معرضة للانهيار بسبب عدم تصميمها بالشكل الهندسي المطلوب، لافتة إلى أن هيئة مياه الشرب والصرف الصحي تنصلت من مسئوليتها بإنشاء المحطة وأكدت أنه لم يتم الرجوع إليها من قبل وزارة البيئة خلال مرحلة الإنشاء.

وشددت النائبة على ضروة، العمل على إحلال وتجديد محطة الصرف التي تخدم عدة قرى، لاسيما أنها أصبحت معرضة للانهيار في أي وقت، وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة عن بطء إجراءت إنشاء محطات للصرف بقرى الدائرة.