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    مصطفى الفقي: السادات ثاني رجل دولة بعد محمد علي

    01:10 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
    مصطفى الفقي: السادات ثاني رجل دولة بعد محمد علي

    الدكتور مصطفى الفقي

    كتب- محمد عاطف:

    قال الدكتور مصطفى الفقي، إن أنور السادات كان ثاني رجل دولة في مصر بعد محمد علي باشا، وكان سياسيا حتى النخاع، وكان ابنا بارا بالقرية المصرية ومستقلا في قراراته، تعامل مع عبدالناصر سنوات وعرف متى يتحرك ومتى يتوقف.

    وأضاف الفقي: كان السادات شخصية استثنائية، ومن العبث تخوين قيادات مصر إلا توفيق باشا، وأتمنى أن تكون هناك دراسة موضوعية للشخصيات التاريخية المصرية.

    وأضاف الفقي: كان الرحل شجاعا وأذاع بصوته بيان ثورة 23 يوليو، وكان يمكن أن يحكم عليه بالإعدام، كان يفكر خارج الصندوق واتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة نادرة.

    جاء ذلك في كلمته بفعاليات الجلسة الثانية في الاحتفال بمئوية السادات في المجلس الأعلى للثقافة.

    مصطفى الفقي محمد علي باشا ثورة 23 يوليو جمال عبدالناصر محمد أنور السادات

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