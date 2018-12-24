بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل سفير الفاتيكان بالقاهرة

كتب- إسلام ضيف:

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، المطران برونو موزارو سفير الفاتيكان بالقاهرة، اليوم الاثنين، بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان، اليوم، إن سفير الفاتيكان قدم خالص التهاني للبطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان فى رفقته المونسنيور جان مستشاره الخاص.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، في التاسعة من مساء اليوم الاثنين، بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور قيادات الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

ومن المقرر أن يشارك بطريرك الكاثوليك الصلاة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الكاثوليكية، إلى جانب حضور سفير الفاتيكان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية؛ لتقديم التهنئة.

يشار إلى أن المطران برونو موزارو عُيّن سفيرًا للفاتيكان بجمهورية مصر العربية منذ عام 2015.​