"ناتشر العلمية": مصر صاحبة أعلى نسبة زيادة بالإنتاج البحثي عالميًا في 2018

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

نشرت مجلة "ناتشر" العلمية تقريرًا، أكد وجود مصر على قائمة الدول التي شهدت أعلى زيادة في الإنتاج البحثي عام 2018- حسب بيان، وزارة التعليم العالي الاثنين.

وأضافت المجلة، في تقريرها، أن الاقتصادات الناشئة أظهرت زيادة كبيرة في الإنتاج البحثي لعام 2018، بحسب تقديرات شركة خدمات النشر "Clarivate Analytics"، وتصدرت مصر وباكستان القائمة، وحققت مصر ارتفاعًا بلغ 21%، وباكستان 15.9%.

وأوضح التقرير، أن منشورات الصين حوالي 15%، بينما شهدت كل من الهند والبرازيل والمكسيك وإيران زيادة الإنتاج العلمي أكثر من 8% مقارنة بالعام السابق.

وعلى النطاق العالمي، زاد الإنتاج البحثي بنسبة 5% في عام 2018، إلى ما يقدر بحوالي 1.620.731 ورقة بحثية مدرجة في قاعدة بيانات العلوم Web of Science، وهي الأعلى على الإطلاق.

وأوضحت المجلة، أن التنوع في مجال العلوم يُعد نجاحًا هائلاً، لأنه في عام 1980، قدمت 5 دول فقط نسبة 90% من جميع العلوم وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

وقالت الوزارة، إن التحليل تضمن 40 دولة لديها على الأقل 10 آلاف ورقة بحثية في قاعدة البيانات، وتستند توقعات العام كله على عدد الأبحاث والأوراق المنشورة بين يناير وأغسطس، نظرًا لوجود فجوة زمنية بين نشر الأوراق وظهورها في قاعدة البيانات.