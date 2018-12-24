شبورة صباحًا وبرودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس معتدل نهارًا على جميع أنحاء الجمهورية، شديد البرودة ليلاً، مشيرًا إلى وجود سحب على شمال البلاد، مصحوبة بأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري "الأولى"، اليوم الاثنين، أن هناك شبورة مائية على أغلب الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مطالبًا سائقي السيارات بتوخي أقصى درجات الحذر، وتطبيق تعليمات المرور بكل دقة، حفاظًا على أرواحهم.

ونوه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، إضافة إلى نشاط الرياح بجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وأكد عبدالعال، أن جنوب البلاد يشهد طقسًا لطيفًا، ولا يوجد به أي ظواهر جوية مقلقة.