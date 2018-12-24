وزيرة الثقافة: الاحتفال بمئوية السادات يؤكد اهتمام الدولة برموز صنعوا مجد الوطن

كتب- محمد عاطف:

نظمت وزارة الثقافة، مساء أمس، احتفالا بمئوية ميلاد بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسط حضور عدد من الوزراء ومجموعة من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والفنية ورجال الجيش والشرطة في الاحتفالية التي أقيمت علي المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن الاحتفال بمئوية الزعيم الراحل محمد أنور السادات يأتي تأكيدا على اهتمام وحرص الدولة على الاحتفاء بإحياء ذكرى رموزها الذين صنعوا تاريخ ومجد هذا الوطن وهو ما يدعم روح الانتماء والعزة والفخر والكرامة بين أبنائنا من الأجيال الجديدة الذين لم يعاصروهم حتى يتعرفوا علي أبطال حفرت أسمائهم بحروف من نور في سجلات التاريخ .

تضمن الاحتفال عرض فيلم وثائقي بعنوان شهيد السلام، تناول أجزاء من نشأة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى جانب المحطات والمراحل المهمة في حياته، ثم قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام مجموعة من الأغاني الوطنية التي شكلت وجدان الشعب المصري والعربي.

حضر الاحتفالية عدد من رجال الجيش والشرطة بجانب مجموعة من الوزراء والساسة والمثقفين وأفراد أسرة الرئيس الراحل والشخصيات البارزة منهم هدى السادات، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، السفير عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد بالمجلس الأعلى للثقافة بعنوان "السادات بطل الحرب والسلام"، ويتضمن عددًا من الجلسات التي تتواصل حتى المساء بمشاركة وزير الثقافة، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وأسرة السادات.