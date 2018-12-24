رئيس الوزراء يصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة

القاهرة - (مصراوي):

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن القرار وفقًا لما جاء بالجريدة الرسمية، أن تلتزم جميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كلا فيما يخصه بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.