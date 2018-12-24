متابعة الرئيس لملف التعليم وتأمين "عيد الميلاد".. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة اليوم الاثنين، عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، جاء في مقدمتها متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضية تطوير التعليم، فضلًا عن الاحتياطات الأمنية المشددة التي اتخذتها الداخلية من أجل تأمين الاحتفال بالعام الجديد، ومتابعة مبادرة "100 مليون صحة".

واهتمت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن استقلال القضاء سيظل ركنًا أساسيًا من بنيان المجتمع، وحصنا للعدالة والدستور، مشددًا على الاعتزاز بقضاة مصر الذين يحملون رسالة العدل مرتكزين على قاعدة من التقاليد الراسخة التي اكتسبها القضاء المصرى الشامخ على مر العصور، وذلك خلال اجتماعه أمس مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية.

وتناولت الصحف تأكيد الرئيس السيسي دعمه عملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وأن يكون الهدف من تطبيق نظام التعليم الجديد هو التحول إلى أسلوب تعليم الطلاب المهارات التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وفقًا لاحتياجاته وتخصصاته الحديثة، استنادًا إلى الفهم العميق للمحتوى التعليمي، ومساعدة الطلاب على الإبداع والابتكار ومواكبة آخر التطورات العلمية والأساليب التكنولوجية المتطورة.

وأبرزت جريدة "الأهرام" تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

وأشارت إلى أنه بمداهمة تلك البؤرة حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات أسفر عن مصرع 8 من العناصر الإرهابية بينما حاولت مجموعة أخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات، وتمكنت من قطع طريق الهروب، وفي تبادل لإطلاق النيران لقيت عناصر تلك المجموعة وعددهم 6 عناصر إرهابية مصرعهم، وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.

واهتمت جريدة "الأخبار" بإعلان وزارة الداخلية حالة التأهب الأمني على كافة المستويات الأمنية لتأمين أعياد الميلاد واحتفالات الأقباط، حيث قامت الوزارة بتأمين كافة الكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية وعمل سياج وحرم آمن حول كل كنيسة وتأمين كافة السجون والبنوك وماسبيرو والوزارات والهيئات والمؤسسات الهامة.

وشهدت كافة مديريات الأمن انتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن.

وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه سيتم التعامل الفوري والتصدي بكل حزم وحسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.​