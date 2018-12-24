طارق شوقي: "اختاروني ضمن لجنة لرسم سياسات التعليم في 190 دولة"

القاهرة - (مصراوي):

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن أن البنك الدولي شكّل لجنة لرسم سياسات التعليم على مستوى العالم، ووجه له الدعوة لأن يكون أحد أعضاء تلك اللجنة، مشيرًا إلى أن البنك ينفذ مشاريع تعليم في 190 دولة.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج " المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، على قناة "EXTRA NEWS"، "المعلومة دي أنا أول مرة أقولها، واستأذنت فيها الرئيس السيسي قبل ما أقولها، البنك الدولي عاوزني أبقى في لجنة دولية لرسم ملامح التعليم لكافة دول العالم، وأنا ابقى عضو في اللجنة دي".

وأشار إلى أنه يتم حاليًا إجراء مقارنة بين مصر والدول المتقدمة في التعليم من قبل جهات ومؤسسات دولية.​