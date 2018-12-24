وزير التعليم: "نيوتن" و"اينشتاين" لم يحصلا على شهادات أو دكتوراة

القاهرة - (مصراوي):

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفلسفة من النظام التعليمي الجديد هو بناء الشخصية المصرية وبناء سلوكيات مختلفة لدى الطلاب أكثر من البناء المعرفي، والعمل على تحضير الطلاب لسوق العمل.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، على قناة "EXTRA NEWS"، اليوم، أن التعليم في شكله الحالي لم يكن إلا في آخر 200 سنة فقط، موضحًا أن العلماء القدماء سواء نيوتن أو إينشتاين لم يحصلوا على أي شهادات دراسية أو تحضير دكتوراة، وأصبحا علماء.

وأشار وزير التعليم، إلى أن الأطفال يكونون منفتحين في السنوات الأولى بعد ولادتهم، لذلك تم الاهتمام بالأطفال في الحضانات و"كي جي 1" و"كي جي 2" والصف الأول الابتدائي من أجل إخراج جيل جديد في عام 2030 يتواكب مع العصر والتنمية المستدامة.