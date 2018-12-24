برلماني: الحكومة بصدد الإعلان عن طرح رخصة الجيل الخامس قريبًا

كتب – أسامة عبدالكريم:

قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، إن الحكومة بصدد الإعلان عن طرح رخصة الجيل الخامس قريبًا.

وأضاف طلعت لـ"مصراوي"، أن الحكومة بدأت خطتها لتطوير البينة التحتية لشبكات الاتصالات على مستوى الجمهورية بشكل كامل، موضحًا أن المجتمعات العمرانية تحظى بالنصيب الأكبر في هذه الخطة.

وأشار عضو اتصالات البرلمان، إلى أن الخطة تعتمد على توصيل وتركيب كابلات الفيبر التي بدأت في 2500 مدرسة ثانوية عامة، لتطبيق النظام الجديد.

وشرعت وزارة التربية والتعليم في تعديل امتحانات الثانوية العامة، لتصبح امتحانات تراكمية على مدارس 3 سنوات بدلًا من عام واحد، والتحويل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني عن طريق التابلت الذي تتيحه الوزاره لطلاب الثانوية بالمجان.

تابع: "تنافس الشركات الأربع في تقديم أفضل خدمة للعملاء، من بينها تقوية الشبكات وتحسين سرعات الإنترنت، يحسن من فرص تطوير الأداء وخلق التنافسية بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للعملاء".

ولفت إلى أن شركة المصرية للاتصالات "we"، بدأت تجديد السنترالات وتقوية الشبكات منذ العام الجاري، وهناك بعض المناطق شعرت بتحسن في سرعة الإنترنت. ​​