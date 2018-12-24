مدرسة "أفريقيا 2063" تكرم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

التقى محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزير الإعلام الأسبق، الأحد، مع طلاب مدرسة إفريقيا 2063 فى لقاء مفتوح تحت عنوان "فائق والثورات الإفريقية"، ضمن فعاليات المدرسة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني- مكتب الشباب الإفريقي) بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي بالشراكة الأكاديمية مع كلية الدراسات الإفريقية العليا بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وأعرب محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الإعلام السابق، في بداية كلمته، عن سعادته البالغة للقاء طلاب مدرسة إفريقيا 2063 ومن وجود مثل هؤلاء الشباب الواعيين الذين جعلوه يطمئن على مستقبل القارة الإفريقية لوجود من يكمل المسيرة بعد، وتابع قائلًا: "علاقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر بدأت عام 1951، عندما كان طالبًا بالكلية الحربية، حيث كان جمال عبد الناصر يُدرس له في الكلية، ومن هنا بدأت علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر، وأنه كان أصغر وزير وعمل كمدير لمكتب الرئيس ثم مستشاره للشئون الإفريقية والآسيوية ثم وزير الدولة للشئون الخارجية".

وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان- خلال كلمته التي تُصادف العيد القومي الـ62 لمحافظة بورسعيد وذكرى عيد النصر وانتصار الإرادة المصرية على العدوان الثلاثي على مصر، أن العدوان الثلاثي كان السبب الأساسي فيه مساعدة مصر للجزائر".

في نهاية اللقاء، أهدت دينا فؤاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، درع وزارة الشباب والرياضة إلى الوزير محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الإعلام الأسبق، تكريما له ولدوره البارز ومجهوداته في المراحل والسنوات المختلفة من تاريخ مصر وكونه أحد أهم الشخصيات الداعمة لحركات التحرر الإفريقي.