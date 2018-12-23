ننشر قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس "الصيادلة" بعد إيقاف النقيب

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا مساء اليوم الأحد، بعد حكم القضاء الإداري باعتماد صحة قرارات الجمعية العمومية النقابة التي تم عقدها يوم 15 مايو، وإلغاء الجمعية العمومية التي تم عقدها يوم 14 مايو، وتأييد إيقاف نقيب الصيادلة.

وأضاف عبيد في تصريحات لمصراوي، أن المجلس قرر فتح باب الالتماسات لمدة 5 أيام بشأن الترشح للانتخابات المقرر إجرائها مارس المقبل.

وأوضح أن مجلس النقابة قرر إلغاء كل الإحالات التي تمت للتحقيق والتأديب منذ منتصف مايو الماضي، وما يترتب عليها من آثار، وقرر التصالح في قضايا التأديب فيما يتعلق بقضايا الرأي والتعبير.

وأشار "عبيد" إلى أن مجلس الصيادلة قرر كذلك استمراره في إجراءات الانتخابات، و مخاطبة كل جهات الدولة لتوفير الإشراف القضائي عليها.

وفيما يخص المرشحين للانتخابات، قال "عبيد"، إن المجلس قرر قبول أوراق جميع المرشحين الذين قدموا أوراقهم بالنقابة العامة خلال الأيام الماضية، خاصة أنهم اكتسبوا صفة قانونية وليست لهم علاقة بالأحداث التي مرت بها النقابة.

وأشار إلى مخاطبة كل جهات الدولة بالحكم الصادر اليوم، وكذلك قرارات المجلس.

ولفت إلى مخاطبة وزارة الداخلية بشأن الحكم لتمكين الأعضاء من العودة إلى مقر النقابة بجاردن سيتي، وكذلك تحريك دعاوى قضائية ضد استخدام الأختام الموجودة بصحبة النقيب المعزول، مؤكدا أنها مزورة وغير معتمدة.