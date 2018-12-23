"البحوث التطبيقية بجامعة عين شمس" تعقد اجتماعها السنوي.. وتؤكد: تنفيذ 48 بحثًا

كتب- محمد قاسم:

عقدت لجنة البحوث التطبيقية بجامعة عين شمس اجتماعها الدوري السنوي، لبحث نسبة إنجاز خطة أبحاث العام الماضي، والتي تضمنت 48 بحثاً تطبيقيًا للعام الجامعي 2017-2018، وذلك وفقاً لخطة البحوث التطبيقية الممولة من موازنة الجامعة، ومن موازنة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، برئاسة د. نظمي عبدالحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع.

وأكد نظمي، أن الجامعة وضعت مجموعة من المعايير والقواعد المنظمة لاختيار البحوث التطبيقية وفقاً لاحتياجات المجتمع، بحيث يسهم تطبيق وتنفيذ تلك البحوث في حل العديد من المشكلات التي يواجهها المجتمع؛ سواء كانت مشكلات قومية أو اجتماعية أو بيئية.

وقالت د. ماجدة إكرام عبيد، مقرر لجنة البحوث التطبيقية، إن العام الحالي 2018-2019 تقدم 60 بحثاً للتمويل، وستبحث اللجنة اختيار ما يقرب من 30 بحثا من بينها وفقاً للمعايير التي ستقرها اللجنة.

وقال سمير عبدالناصر، أمين عام الجامعة، وعضو لجنة البحوث التطبيقية؛ إن اللجنة خلصت في اجتماعاتها إلى انتهاء 27 بحثاً من تنفيذ أعمالها، منهم 13 ممولا من موازنة الجامعة، و14 ممولة من ميزانية قطاع خدمة المجتمع.

وأشار عبدالناصر، إلى تمويل 19 بحثًا تطبيقيًا للعام الثاني على التوالي، منهم 11 من موازنة الجامعة، و8 ميزانيات لقطاع خدمة المجتمع.

وأكد عبدالناصر، أن اللجنة تضع الأولوية للبحوث التي يشارك بها شباب الباحثين بالكليات والمعاهد المختلفة، كما تستهدف اللجنة تمويل الأبحاث التي تمكن من توطين التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة، فضلاً عن إلزام الباحثين بالنشر الدولي أو تسجيل براءة اختراع أو تطبيقه بشكل عملي على أرض الواقع عقب الانتهاء من أعمال البحث. وأفاد، أن الأولوية للبحوث المعنية بحل المشكلات القومية، وبخاصة مشكلات الصرف الصحي وتحلية المياه.

وأعلن عبدالناصر، تكريم الباحثين الذين أنهوا أبحاثهم، ونجحوا في نشرها دولياً؛ تقديراً لجهدهم العلمي وما له من مردود إيجابي في خدمة المجتمع.

يذكر أن لجنة البحوث التطبيقية قد باشرت أعمالها، برئاسة الدكتور ماجدة إكرام عبيد، مقرر اللجنة، وبحضور وعضوية كل من: أشرف عبدالعاطي، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إيمان إبراهيم عبدالمنعم، وكيل كلية التمريض لشئون القطاع، ومي حلمي عبدالجواد، وكيل كلية البنات لشئون القطاع، وولاء عبدالغني، وكيل كلية الزراعة لشئون القطاع، وسمير عبدالناصر، أمين عام الجامعة، وسهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.