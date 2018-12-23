تعيين نائبين جديدين.. تفاصيل اجتماع المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"

كتب- ميرا إبراهيم:

أصدر الدكتورعبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، قرارًا بتعيين اثنين جدد كنواب للائتلاف هما كريم سالم وأحمد الشريف.

وذكر الائتلاف في بيان له، أن المكتب السياسي للائتلاف ناقش عدة قوانين على رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون المرور، واتفاقية خاصة للتنمية الزراعية بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس.

واستعرض الائتلاف، عددًا من مشروعات القوانين التي انتهى منها كما استمع رئيس الائتلاف، لمشاكل النواب بدوائرهم داخل محافظاتهم المختلفة.

وأعلن القصبي، التنسيق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بشأن تلبية مطالب المواطنين والنواب بكافة دوائرهم، موضحا أن الائتلاف يسعى في الفترة المقبلة تحقيق نتائج أفضل.

واستعرض القصبي، حجم طلبات النواب الخاصة بالمواطنين التي تم استقبالها في المرحلة السابقة تجاوزت المئات وذلك من خلال منظومة تستقبل طلبات النواب وتتواصل مع إدارات الاتصال السياسى للتفاعل مع تلك الطلبات والاستجابة لها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للائتلاف منذ تولي القصبي رئاسته والذي عقد لهيئة المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، بمقر الائتلاف بحضور كلاً النائب أحمد السجيني أمين عام الائتلاف، ونواب رئيس الائتلاف اللواء أحمد العوضي واللواء محمد صلاح أبو هميلة، والنائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والنائب الدكتور كريم سالم، والنائب أشرب رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وعدد من رؤساء اللجان النوعية النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، والنائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة والنائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات.