الإسكان: لا خلافات مع "cscec" الصينية في مشروع أبراج العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

نفت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، وجود أي خلافات مع شركة "cscec" الصينية حول مشروعات أبراج العاصمة الإدارية.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: "ما نُشر في إحدى الصحف بشأن الخلافات غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث تم بالفعل توقيع عقد المشروع مع الشركة الصينية، وفرق العمل التابعة للشركة الصينية تعمل حالياً بالموقع طبقاً للبرامج الزمنية".

وأكدت وزارة الإسكان أن نشر أخبار غير صحيحة يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار فى مصر، داعيةً إلى ضرورة التوثق من المعلومات، قبل نشر هذه الأخبار المغلوطة.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يُنشر بشأن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة حالياً، والامتناع عن نشر الأخبار المُجهلة كونها تضر بالاقتصاد.