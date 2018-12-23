بدء حفل مئوية السادات بدار الأوبرا

كتب- محمد عاطف:

بدأ منذ قليل، الاحتفال بالذكرى المئوية للرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام، والذى يقام بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر والمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري.

واستهل الحفل، بفيلم تسجيلي عن الرئيس الراحل، ولقي ترحيبا كبيرا من الحضور.

ويستضيف مسرح الأوبرا الكبير فى الثامنة مساء اليوم الأول حفلاً بقيادة المايسترو علاء عبد السلام يضم مختارات من أشهر الأعمال الوطنية منها موسيقى أيام السادات، السادس من أكتوبر، سمينا وعدينا، حبايب مصر، دولا مين، عبرنا الهزيمة، لفى البلاد، النجمة مالت ع القمر، على الربابة، عاش اللى قال، صباح الخير يا سينا، رايحين شايلين فى ايدنا سلاح، أم البطل، المصريين أهم، حسب الميعاد، اهو كدة، بالسلام وأوبريت الأرض الطيبة.. أداء رحاب مطاوع ، مى حسن ، محمد حسن ، سارة زكى ، محمد متولى ، أميرة أحمد ، غادة آدم ، ياسر سليمان وحسناء.​