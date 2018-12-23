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رئيس البرلمان يستقبل وفد علماء "مصر تستطيع"

07:21 م الأحد 23 ديسمبر 2018
رئيس البرلمان يستقبل وفد علماء "مصر تستطيع"

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ولجنة العلاقات الخارجية، وفدًا من العلماء المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع"، الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، بمدينة الغردقة.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن العلماء شريحة من المصريين بالخارج المستعدين للإمداد بخبراتهم في ضوء ولاء كبير للوطن، مؤكدة على مسئوليتهم كسفراء للدولة المصرية، وضرورة استمرار التعاون.

وذكر بيان صادر عن مجلس النواب، أن عدد من العلماء المشاركين طرحوا ضرورة وجود تشريع يجبر الصناعة للمشاركة في البحث العلمي، لافتاً إلى أنه من خلال حديثه مع الأسرة اكتشف عدد من الشائعات المثارة في الشارع حول مشروع التعليم الجديد للوزير طارق شوقى، فيما قال آخر إن ما يحدث فى العاصمة الإدارية وعدد آخر من الأماكن، إنجاز كبير جداً، وأنه لم يتم دعوة العلماء للبرلمان منذ 50 عامًا مضت.

علي عبدالعال مجلس النواب مصر تستطيع لجنة العلاقات الخارجية وزارة الدولة

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