شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين في وفاة شقيقه الأمير طلال

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة شقيقه الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية، أمس السبت.

كما تقدم الأزهر- في بيان اليوم الأحد- بخالص العزاء إلى أشقاء وأبناء المغفور له- بإذن الله- وإلى حكومة وشعب السعودية، داعيا الله- تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.