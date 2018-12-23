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تعيين "عوض جبر" رئيسًا لشركة المهن الطبية للأدوية

06:46 م الأحد 23 ديسمبر 2018
تعيين "عوض جبر" رئيسًا لشركة المهن الطبية للأدوية

أكديما

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما للأدوية، التابعة للدولة، قرارًا بتولي الدكتور عوض جبر خليل رئاسة مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية.

يأتي تعيين "جبر" خلفًا للدكتور أحمد كيلاني، الذي تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة إيبكو للأدوية، اعتبارًا من أول يناير 2019.

وكان د.عوض جبر يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سيديكو للأدوية منذ نهاية عام 2017.

ألفت غراب مجموعة أكديما للأدوية شركة المهن الطبية عوض جبر

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