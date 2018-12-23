رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي وزير البحرية الأمريكي

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بريتشارد سبنسر، وزير البحرية الأمريكي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء، عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكري خاصة في مجالات التدريبات البحرية المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق محمد فريد، عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أشاد وزير البحرية الأمريكي، بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين والتى تؤسس لمزيد من التعاون المشترك فى العديد من المجالات.

حضر اللقاء عددًا من قادة القوات المسلحة.