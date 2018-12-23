"صرف القاهرة": تخصيص 100 مليون جنيه لإحلال وتجديد الشبكات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن المخصصات المالية الموجهة لعمليات الصيانة والإحلال والتجديد للعام المالي الجاري تبلغ نحو 104 ملايين جنيه، تم إنفاق نحو 50 مليون جنيه منها.

وأضاف حسن في بيان له اليوم، أنه من المخطط الحصول على اعتمادات مالية إضافية بنحو 100 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، على أن يتم توفيرها من الموارد الذاتية للشركة الناتجة عن عمليات التشغيل، مشيرًا إلى أن شركته لديها خطة طموحة للعمل على مناطق مخططة ومحددة لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بها.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن تحديث الشبكات يعني كفاءة أعلى في التشغيل، وبالتالي تعظيم عائدات وإيرادات الشركة، وهو ما يعزز من موارد الشركة الذاتية.