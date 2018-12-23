حساب قرينة الرئيس على فيس بوك ينشر صور من مشاركتها بمنتدى أفريقيا

القاهرة - مصراوي:

نشرت الصفحة الرسمية، للسيدة انتصار السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جانبس من مشاركتها في منتدى إفريقيا 2018.

ونظمت وزارة الاستمار والتعاون الدولي، فعاليات مؤتمر إفريقيا 2018، يومي 8 و9 ديسمبر فى شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية، ونحو 2000 شخص ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الاعمال من المصريين والأفارقة وجميع انحاء العالم.

واستهدف المؤتمر تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية، وينعقد هذا العام فى ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.