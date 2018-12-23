ماذا يعنى إلغاء شرائح استهلاك الكهرباء ومتى موعد التطبيق؟ مصدر بالوزارة يوضح

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إلغاء شرائح الاستهلاك للكهرباء خلال الفترة المقبلة، سيكون بعد انتهاء فترة الدعم على الفواتير، عام 2020-2021، موضحا: سيتم الإبقاء على تطبيق نظام الشرائح على فئات بعينها من محدودي الدخل، لكنها لن تكون بالشكل الحالي.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال فى تصريحات خاصة لمصراوى، اليوم الأحد، إن وزارته ستلغي شرائح الاستهلاك.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لمصراوى، الأحد: "إلغاء الشرائح يعني محاسبة جميع المشتركين والمواطنين بسعر موحد للكيلو وات، وذلك فى إطار خطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء والوقود نهائيا، لتوفير العائد من ذلك فى المشروعات الخدمية التى توفر حياة كريمة لجميع المواطنين".

وكان المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن في 12 يوليو الماضي تفاصيل زيادة أسعار الشرائح.

وقال شاكر إن متوسط من يستهلك 50 كيلووات شهريًا، سيسدد 12 جنيها بعد الزيادة الجديدة، ومن يستهلك 100 كيلووات، 28 جنيهًا، ومن يستهلك 200 كيلووات، 78 جنيهًا، ومن يستهلك 250 كيلووات، 118 جنيهًا، ومن يستهلك 300 كيلووات، 153 جنيهًا، ومن يستهلك 350 كيلووات، 188 جنيهًا، و400 كيلووات، 237 جنيهًا، و450 كيلوات، 282 جنيهًا، و500 كيلوات 327 جنيهًا، و550 كيلووات 372 جنيهًا، و600 كيلووات، 417 جنيهًا، و650 كيلوات 462 جنيهًا.

وأوضح المصدر، أن إلغاء الشرائح لن يتم قبل 3 أعوام، وهو الموعد الذي حدده الوزير لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، وتحديدا 2021.

وقال الوزير، إن الوزارة تسدد 95 مليار جنيه سنويا لوزارة البترول مقابل الوقود والغاز الطبيعي، الذي يتم محاسبته بـ3 دولار على كل مليون وحدة حرارية، حسب الموازنة الحالية للدولة .

فى سياق متصل قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة واضحة لرفع الدعم عن الكهرباء، ليكون الدعم تبادليًا بين الشرائح المختلفة حتى العام المالي 2021 – 2022.

وأضاف حمزة فى تصريحات سابقة له، أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة عامين آخرين للخطة، مراعاة للبعد الاجتماعي وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطن لتلبية احتياجات جميع المواطنين من التغذية الكهربائية.​