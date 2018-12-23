رئيس "مستقبل وطن" يطلق مسابقة أفضل مبادرة مجتمعية لحلول مشاكل المجتمع

كتب– أسامة عبد الكريم:

أطلق المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مسابقة أفضل مبادرة مجتمعية لتبني أفكار وأطروحات الشباب التى تعني بالبحث فى مشاكل المجتمع وقضاياه التى تحتاج لحلول فريدة وخارج الصندوق.

وقال رشاد، فى تصريحات له اليوم الأحد، إنه سيتم غلق باب التقديم في المبادرة 20 يناير المقبل، ومن المقرر أن يشرف عليها أساتذة متخصصون فى التنمية المجتمعية بالإضافة للاستعانة بأساتذة فى مجال أو موضوع المبادرات المقدمة، على أن تقوم هذه اللجان بعمل تصفية للمبادرات المقدمة.

وأوضح رشاد، أن المبادرات التي ستفوز في التصفيات وتتمكن من نيل ثقة لجان التحكيم، سيُطلب من أصحابها تقديمها فى صورة عرض تقديمى أو فيديو لا يتجاوز (15) دقيقة على cd يحتوي علي رسومات توضيحية أو بيانية تظهر معنى وقيمة المبادرة ودورها الفعال المقترح في تنفيذ الشروط العامة .

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن المبادرات الفائزة في التصفيات النهائية سيتم تبنيها وفرق عملها من بداية اختيارها وإخراجها لحيز التنفيذ مع الهيئات والوزارات المعنية.

وأوضح أن التقديم للمبادرة سيكون من خلال ملء استمارة، والتى تتضمن الشروط العامة الواجب توافرها وكذلك كافة المعلومات حول تشكيل الفرق المشاركة وآليات تنفيذ المبادة وأهدافها.. إلخ.

للمشاركة والتقديم اضغط على الرابط التالي: ​

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Z6q1f8nzItNJ7lpeYcuUOiNdivRbAP8mMkbU8U5GAR5dlA/viewform