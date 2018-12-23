"حريرة" لنقيب الصيادلة: ارحل عن النقابة دون إهدار مزيد من الدماء

كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور حسام حريرة، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بوقف القرارات الصادرة من الجمعية العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية، والتي كان أهم قراراتها وقف نقيب الصيادلة الحالي عن عمله نقيبا عاما للصيادلة

وقال حريرة في تصريحات له اليوم الأحد: "سقطت شرعية النقيب منذ اصطحابه بلطجية إلى داخل النقابة، وأتمنى أن يرحل عن النقابة دون إهدار مزيد من الدم"، حسب قوله.

وشدد "حريرة" أن مجلس النقابة لن يدخل نقابة الصيادلة بالقوة، في ظل وجود بلطجية استجلبهم نقيب الصيادلة إلى داخل مقر النقابة.

وقدم أمين الصيادلة السابق اعتذارًا للجمعية العمومية عن الأحداث التي شهدتها النقابة خلال الشهور الماضية.

وشهد الأسبوع الماضي، تعدي حرس نقابة الصيادلة على عدد من الصحفيين أثناء تغطية ترشح الدكتور كرم كردي لانتخابات النقابة.