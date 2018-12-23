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    ننشر أسماء الفائزين بجوائز "رفاعة الطهطاوي" للترجمة

    02:58 م الأحد 23 ديسمبر 2018
    ننشر أسماء الفائزين بجوائز "رفاعة الطهطاوي" للترجمة

    الدكتور أنور مغيث

    كتب - محمد عاطف:

    أعلن الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومى للترجمة، أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوى لهذا العام، حيث ذهبت جائزة رفاعة الطهطاوى للمترجم الكبير شوقى جلال عن ترجمته لكتاب "موجات جديدة فى فلسفة التكنولوجيا" والصادر عام 2018 عن المركز القومى للترجمة، والكتاب من تأليف جان كيربرج أولسن.

    أما جائزة الشباب فى دورتها السادسة، حصدها المترجم عبد الرحمن مجدى عن ترجمته لكتاب "إشكالية الفصل بين الدين والسياسة" من تأليف إيفان سترينسكى، والصادر عن مؤسسة هنداوى عام 2016.

    كما ذهبت جائزة الثقافة العلمية فى دورتها الثالثة الى المترجم رجب سعد السيد عن ترجمته لكتاب "مناخ ما قبل التاريخ" من تأليف وليم جيمس بوروز، والصادر عن المركز القومي للترجمة عام 2017.

    أنور مغيث المركز القومى للترجمة جوائز رفاعة الطهطاوي

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