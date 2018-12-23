"مستقبل وطن" ينظم احتفالية عن دور المرأة بالعمل التطوعي ببني سويف

كتبت- ميرا إبراهيم:

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة بنى سويف، احتفالية عن إسهامات المرأة في العمل التطوعي بمركز ببا، وذلك بالتعاون مع أمانة المرأة بالمحافظة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بحضور لفيف من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب بالمركز فضلا عن حضور ممثلين عن مديريات الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي والمجلس القومي للمرأة والإعلام .

وشهدت الاحتفالية، بحسب بيان، تكريم عدد من السيدات اللاتي قدمن مساهمات إجتماعية في خدمة الوطن، وهن: صفاء أحمد على، مثقفة صحية وأمين صندوق جمعية علشانك مكملين يا مصر، ومحروسة محمد متولي، مسئول المساعدات الإنسانية بالجمعية الخيرية الإسلامية، وثريا قرني محمد حسين ربه منزل، وداليا محمد عبدالحميد مشرفة نادى المرأة بمركز ببا، وماجدة شحاتة توفيق والتى تعمل في مهنة النجارة "ورشة للإخشاب".

ويأتى ذلك دعماً من حزب مستقبل وطن، للمرأة المصرية، وتقديم الحافز المعنوى الذى يجعل المرأة أكثر عطاءً وقدرة على الإنتاج والإبداع فى كافة القطاعات المؤسسية والمهنية والحرفية.