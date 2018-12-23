مستقبل وطن: تعاون الحكومة ورجال الأعمال وفر 102 ألف فرصة عمل خلال عامين

كتب – أسامة عبد الكريم:

أشاد محمد قناوى، القيادى بالأمانة العامة للتقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن، بمؤتمر " التصنيع .. طريق المستقبل " الذى تقيمه مؤسسة أخبار اليوم، حاليا على مدى يومين بفندق الماسة.

أكد قناوي، أن مشاركة رجال الأعمال والخبراء والأكاديميين بالمؤتمر مع رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة يقرب وجهات النظر بينهما ليطرح الصناع مشاكلهم على الحكومة وكيفية تطوير وتنمية الصناعة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصرى وكيفية زيادة الصادرات وتقليل الواردات، مؤكدا أن المؤتمر سيحدد مواطن الضعف والقوة في الاقتصاد المصرى، ما يؤدى لمساعدة متخذي القرار.

وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن التعاون المثمر بين رجال الأعمال والحكومة أسفر عن افتتاح 3114 مصنعاً خلال عامين فقط منذ عام 2016 حتى اليوم وفق ما أعلنه رئيس الوزراء فى أول يوم للمؤتمر بتكلفة بلغت 73.5 مليار جنيها، والتى وفرت 102 ألف فرصة عمل، إضافة إلى إطلاق أول خريطة استثمارية للقطاع الصناعى لها موقع الكترونى خاص تشتمل على أكثر من 4900 فرصة استثمارية بقطاعات الصناعة.​