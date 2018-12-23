  • عاجل:مباشر.. جيما الأثيوبي 0-0 الأهلي.. دوري أبطال إفريقيا (اضغط للمتابعة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    مستقبل وطن: تعاون الحكومة ورجال الأعمال وفر 102 ألف فرصة عمل خلال عامين

    02:56 م الأحد 23 ديسمبر 2018
    مستقبل وطن: تعاون الحكومة ورجال الأعمال وفر 102 ألف فرصة عمل خلال عامين

    المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن

    كتب – أسامة عبد الكريم:

    أشاد محمد قناوى، القيادى بالأمانة العامة للتقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن، بمؤتمر " التصنيع .. طريق المستقبل " الذى تقيمه مؤسسة أخبار اليوم، حاليا على مدى يومين بفندق الماسة.

    أكد قناوي، أن مشاركة رجال الأعمال والخبراء والأكاديميين بالمؤتمر مع رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة يقرب وجهات النظر بينهما ليطرح الصناع مشاكلهم على الحكومة وكيفية تطوير وتنمية الصناعة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصرى وكيفية زيادة الصادرات وتقليل الواردات، مؤكدا أن المؤتمر سيحدد مواطن الضعف والقوة في الاقتصاد المصرى، ما يؤدى لمساعدة متخذي القرار.

    وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن التعاون المثمر بين رجال الأعمال والحكومة أسفر عن افتتاح 3114 مصنعاً خلال عامين فقط منذ عام 2016 حتى اليوم وفق ما أعلنه رئيس الوزراء فى أول يوم للمؤتمر بتكلفة بلغت 73.5 مليار جنيها، والتى وفرت 102 ألف فرصة عمل، إضافة إلى إطلاق أول خريطة استثمارية للقطاع الصناعى لها موقع الكترونى خاص تشتمل على أكثر من 4900 فرصة استثمارية بقطاعات الصناعة.​

    محمد قناوى مستقبل وطن رجال الأعمال فرص عمل

    الخبر التالى:

    "مستقبل وطن" ينظم احتفالية عن دور المرأة بالعمل التطوعي ببني سويف
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان