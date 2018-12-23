الثلاثاء.. "الأعلى للإعلام" يبحث واقعة الاعتداء على الصحفيين بـ"الصيادلة"

كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد غدٍ الثلاثاء، اجتماعًا لها لمناقشة أزمة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة من جانب الأمن التابع للنقيب، لرفع توصية للمجلس الأعلى وإصدار قراره في هذا الشأن.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها 22 شكوى ضد 22 موقع إخباري تتهمهم بترويج الأكاذيب واختلاق الشائعات ونقل الأخبار المكذوبة دون التأكد من صحتها وسرقة شعار (لوجو) إحدى الصحف، بالإضافة إلى شكاوى ضد 7 برامج تليفزيونية في 4 قنوات فضائية؛ منها ما هو ضد برنامج طبي يذاع على قناتين حيث قام ببث عملية جراحية أجراها الطبيب على الهواء دون إذن المريض، بينما تتنوع باقي الشكاوى بين مخالفة قانون الطفل وغيرها من الأكواد والمعايير التي وضعها المجلس.

وأكد جمال شوقي رئيس اللجنة لمصراوي، أنه وفقًا للقانون - فيما يخص شكاوى المواقع- فإن العقوبة واحدة لناقل الشائعة مثل مصدرها تمامًا، وسنصدر توصية بعقوبات صارمة تصل لأقصى عقوبة في القانون بخصوص هذا الشأن، وهي غرامات مالية كبيرة، وذلك في إطار دور اللجنة لإعلان الحرب على انتشار الأكاذيب والشائعات وإثارة البلبلة في المجتمع المصري.

وحول أزمة الاعتداء على الصحفيين بـ"الصيادلة"، قال شوقي: "سنحقق في الواقعة خلال اجتماع الثلاثاء، بحيث يتم رفع توصية للمجلس الأعلى لإصدار قراره في هذا الشأن، لأنها واقعة مُشينة تخالف قانون تنظيم الصحافة والإعلام بالاعتداء على صحفي أثناء تأدية عمله"، مشددًا على أن المجلس يمتلك سلطات واسعة في مثل هذه الحالات.