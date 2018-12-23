"الإسكان بالبرلمان" توافق على منحة أمريكية لدعم مشروعات المياه والصرف الصحي

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الإسكان والمرافق في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والي – على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/2018.

واستعرض والي الاتفاقية متسائلاً عن سبب التأخر في إنفاق ال50 مليون دولار.

من جانبه عقبم حي الدين أحمد، ممثل الحكومة، بأن تكلفة المشروع كانت أكبر من القيمة المقررة ولم يكن متاح سوى تقليل حجم الأعمال بالمشروع أو انتظار دفعة استكمال حتى يمكن البدء في أعمال المشروع، كما أشار إلى أن الجانب الأمريكي هو الذي قام بعمل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.

وناقشت اللجنة التعديل المتضمن حذف عبارة 50 مليونا و847 ألفا و41 دولارا أمريكيا وهى قيمة المنحة على أن يحل محلها عبارة 64 مليونا و619 ألفا و611 دولارا أمريكيا، وتظل اتفاقية المنحة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام وذلك فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.

وأكد والي أن الاتفاقية تهدف لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي وتقديم الدعم المؤسسي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين البنية التحتية والنهوض بالمشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي فى إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.