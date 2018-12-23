أجرة وتاكسي.. إلغاء 4 فئات من السيارات في قانون المرور الجديد

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كتب- محمد نصار:

قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة ما يزيد على 50 مادة من مواد مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، مؤكدًا إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف كدواني، لمصراوي، أن مشروع القانون يتضمن إلغاء عدد من المركبات الموجودة في الوقت الحالي؛ حفاظًا على الصحة العامة وأرواح المواطنين.

وأكد أن مشروع القانون يتضمن إلغاء تراخيص أربع فئات من السيارات، وهي:

- سيارات الأجرة التي مر عليها 20 عامًا.

- المقطورات بالنسبة لسيارات النقل، والاقتصار فقط على السيارة المكونة من قطعة واحدة.

- كما يشمل الإلغاء أيضًا سيارات التاكسي بكافة أنواعها، والتي مضى 20 عامًا على ترخيصها.

- إلى جانب سيارات الأجرة التي مر على شرائها 5 سنوات ولم يتم ترخيصها، والتي سيكون أمامها خياران: إما عدم الترخيص أو ترخيصها مع تغيير نشاطها.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إنشاء صندوق لتمويل أصحاب السيارات القديمة والمتهالكة التي سيتم ترخيصها، ويكون دوره منح المواطنين قروضًا ميسرة لشراء سيارات جديدة، لكن هذا الأمر لا ينطبق على السيارات الملاكي الخاصة.

وحول مصير السيارات التي سيتم إلغاء تراخيصها، قال كدواني: صاحبها يتصرف يها يبيعها أجزاء أو خردة براحته، إحنا هنوفر ليه قروض ميسرة يشتري سيارة جديدة.

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